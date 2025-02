Une 5e défaite consécutive pour les Wizards

La pause du All-Star Game n'a pas changé grand-chose du côté de Washington en NBA.

Battus 104-101 par Milwaukee, les Wizards de Kyshawn George ont subi vendredi leur cinquième défaite consécutive, la 46e en 55 matches disputés cette saison.

Meilleur rebondeur de son équipe avec ses 9 prises, Kyshawn George a vécu une soirée bien compliquée sur le plan offensif. Le 'rookie' valaisan n'a rentré qu'un seul des 11 tirs qu'il a tentés (1/5 à 3 points, 0/6 à 2 points) pour terminer cette partie avec 4 points à son compteur. Il a également réussi 5 assists et 2 contres.

George ne fut pas le seul Wizard à manquer d'adresse. Jordan Poole (11 points, à 3/11 au tir) et Khris Middleton (12 points, à 4/10) n'ont pas non plus brillé. Middleton, qui jouait son premier match sous ses nouvelles couleurs, a d'ailleurs raté à 3''1 de la fin un tir à 3 points qui aurait permis à son équipe d'égaliser à 104-104.

Echangé contre Middleton au début du mois, Kyle Kuzma s'est en revanche illustré pour son retour à Washington. L'ailier a cumulé 19 points, 8 rebonds et 5 passes décisives dans une partie où les Bucks ont dû composer sans Damian Lillard (blessure à une cuisse) ni Bobby Portis Jr (suspension de 25 matches pour usage d'un produit dopant).

