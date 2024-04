Une 5e défaite de suite pour Atlanta

Atlanta a concédé une cinquième défaite consécutive vendredi en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 109-106 sur le parquet des Minnesota Timberwolves, co-leaders de la Conférence Ouest.

Assuré de défier Chicago au 1er tour du 'play-in' à l'Est, Atlanta a subi les foudres de Rudy Gobert vendredi. Le pivot français a cumulé 25 points, 19 rebonds et 5 contres dans une partie marquée par le retour de l'intérieur All Star de Minnesota, Karl-Anthony Towns (11 points), qui avait manqué les 18 derniers matches sur blessure.

Clint Capela s'est en malgré tout bien sorti dans la raquette, réussissant 13 points et 11 rebonds pour un différentiel de +. Le Genevois est le huitième meilleur rebondeur de la ligue avec 10,6 prises par match, soit la même moyenne que le 'rookie' français Victor Wembanyama.

/ATS