Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz

La NBA a infligé jeudi une lourde amende de 500'000 dollars au Utah Jazz pour 'management de son équipe' contraire à l'esprit du sport, prenant la franchise en flagrant délit de 'tanking'.

Les Indiana Pacers ont également été sanctionnés pour le même motif, à hauteur de 100'000 dollars.

Pratique courante en NBA, certaines équipes hors de portée des phases finales tentent d'atteindre le plus mauvais classement possible en fin de saison afin d'obtenir les meilleures chances lors de la prochaine draft, où un tirage au sort favorise les mal classés.

Le Jazz de l'Utah, actuellement 13e sur 15 dans la Conférence Ouest (18 victoires-37 défaites), a embrassé cette pratique de façon flagrante ces dernières semaines. L'équipe a fait sortir définitivement ses meilleurs joueurs à la fin du troisième quart-temps, même quand le match est encore serré.

'Un tel comportement qui donne priorité de façon aussi flagrante à la draft par rapport aux résultats des matches fragilise la NBA en tant que compétition, et nous entendons répondre avec fermeté à toute future action qui compromet l'intégrité de nos matches', indique le commissionnaire Adam Silver, cité dans un communiqué.

Le patron de la ligue nord-américaine dit aussi 'travailler' avec son comité de compétition et le conseil d'administration pour prendre des mesures afin 'd'empêcher' le 'tanking'.

/ATS