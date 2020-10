Une victoire capitale pour les Lakers

Il ne manque plus qu'une victoire aux Lakers pour cueillir leur premier titre depuis dix ans. Dans la bulle d'Orlando, ils ont enlevé un acte IV crucial face à Miami.

Deux jours après une défaite 115-104 que personne n'avait vu venir, les Lakers se sont imposés 102-96 pour mener désormais 3-1 dans cette finale inédite des play-off de la NBA. Ils bénéficient ainsi de trois balles de match. Ils joueront la première vendredi.

Un panier à 3 points d'Anthony Davis à 39''5 du buzzer a permis aux Lakers de mener 100-91 et de classer l'affaire face à un Heat une fois de plus admirable de courage. Avec ses 28 points, ses 12 rebonds et ses 8 assists, LeBron James a été à la hauteur de son rang.

Miami, qui a enregistré le retour de Bam Adebayo absent lors des deux dernières rencontres, a toujours couru derrière le score après un tir primé de James qui a permis aux Lakers de mener 55-54 après 3'42'' de jeu dans le troisième quarter. Le Heat est resté dans le match jusqu'à cet ultime panier à 3 points de Davis grâce notamment aux 22 points de Jimmy Butler, le héros de l'Acte III.

C'est la 36e fois qu'une équipe mène 3-1 dans une finale des play-off. Elle a su conclure à 35 reprises, la seule exception fut la remontada du Cleveland... de Lebron James en 2016 face à Golden State. Ce rappel souligne l'étendue de la tâche qui attend le Heat...

/ATS