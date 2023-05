Victor Wembanyama dans les pas de Tony Parker: le prodige français de 19 ans fera certainement ses grands débuts en NBA à San Antonio, le club qui a fait la gloire de Tony Parker.

Les Spurs ont, en effet, hérité du premier choix lors de la loterie de la draft et ils ne devraient pas manquer de le sélectionner le 22 juin prochain à Brooklyn,. Quatorze équipes - celles ayant été éliminées de la course aux play-offs - étaient concernées par cette loterie, résultant d'un processus mêlant probabilités et hasard, avec pour chacune un pourcentage de chances d'être tirée en premier, déterminé par son bilan à l'issue de la saison régulière écoulée. Les Spurs faisaient partie du trio possédant au départ 14% de chances, soit le maximum possible.

Entouré des siens et d'amis, dont la star du Paris SG Kylian Mbappé, lors d'une soirée organisée pour cette occasion, dont certaines images étaient parallèlement diffusées en direct sur ESPN, 'Wemby' a assisté, forcément, avec un grand intérêt à cet évènement très suivi outre-Atlantique, qui semble déjà tracer sa voie en NBA, où il fera ses grands débuts en octobre, la saison prochaine.

'Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens, mon coeur bat très fort. J'ai tous ceux que j'aime autour de moi, c'est un moment vraiment spécial dont je me souviendrai toute ma vie. Je suis un joueur d'équipe, je vais tout faire pour gagner autant de matches que possible. Je veux essayer de décrocher une bague (de champion) le plus vite possible, alors soyez prêts', a-t-il réagi à chaud, au micro du géant des médias américains.

/ATS