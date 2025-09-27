Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Le phénomène Victor Wembanyama, éloigné des terrains depuis mi-février, a dit lundi avoir 'hâte' ...
Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Photo: KEYSTONE/AP/David Becker

Le phénomène Victor Wembanyama, éloigné des terrains depuis mi-février, a dit lundi avoir 'hâte' de rejouer au basket. Il doit débuter sa troisième saison NBA le mois prochain.

Le Français de 21 ans sera d'attaque pour le premier match des San Antonio Spurs le 22 octobre à Dallas, un peu plus de huit mois après sa première sélection au All-Star Game, sa dernière apparition sur un parquet.

En revenant du match des étoiles, 'Wemby' s'était vu diagnostiquer une thrombose à l'épaule droite et avait mis un terme à sa saison, lui qui était en pleine progression statistique (24,3 points, 11 rebonds, 3,8 contres en 46 matches).

'Victor a le feu vert de notre équipe médicale et celui de la NBA', a confirmé lundi l'entraîneur Mitch Johnson lors de la journée média de l'équipe au centre d'entraînement, dans le nord de la cité texane.

Passé entre les mains de 'toutes sortes de spécialistes', le géant de 2m24 a pris son temps pour traiter ce problème qu'ont déjà vécu plusieurs joueurs NBA, puis pour retrouver ses repères sur un terrain depuis le mois de juillet et sa reprise des entraînements avec contacts. Le vice-champion olympique de Paris a ensuite renoncé à disputer l'Euro (fin août - début septembre), où il a cruellement manqué à l'équipe de France, éliminée en 8e de finale.

'Bénéfique' à long terme

'Cette expérience a changé ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, entouré de médecins, à entendre plus de mauvaises nouvelles que ce que j'espérais. Mais je pense qu'à long terme ce sera bénéfique', a expliqué Wembanyama.

'Mon entraînement a été brutal cet été, a-t-il prévenu. J'ai d'abord voulu me soigner, revenir, puis me développer et je peux vous dire que les progrès ont été incroyables. Tous les feux sont au vert. J'ai besoin de jouer au basket maintenant, de travailler avec l'équipe. J'ai hâte, ça m'a tellement manqué!'

Wembanyama a profité de sa longue pause pour assouvir sa curiosité, lui qui multiplie les centres d'intérêt hors de la balle orange.

Après une retraite spirituelle d'une dizaine de jours en Chine dans un temple shaolin, à l'origine de clichés savoureux qui ont fait le tour des réseaux sociaux, 'Wemby' a notamment assisté en juillet à un double tournoi, basket et échecs, qu'il a organisé chez lui au Chesnay, ou encore visité la NASA.

Cet amateur de science-fiction a également prêté sa voix à un personnage inspiré de son surnom - 'l'alien' - dans la 13e saison de la série animée Futurama. Il a aussi participé au développement d'une série jeunesse animée française dont il sera le héros, 'Alien dunk', une aventure de basket interstellaire annoncée pour 2026 par le groupe TF1.

La thrombose 'm'a donné le sentiment que la vie était courte, qu'il faut vivre des expériences, a-t-il poursuivi. Je veux manquer le moins de choses possibles.'

Une équipe renforcée

Sans lui en fin de saison dernière, les Spurs avaient achevé l'exercice 2024-25 à une anonyme 13e place à l'Ouest avec 34 succès et 48 défaites, privés de play-off pour la sixième année de suite.

Après avoir attiré le meneur All-Star De'Aaron Fox en février, San Antonio a vu son arrière Stephon Castle être désigné meilleur débutant de l'année, un an après 'Wemby'. Et l'équipe s'est encore renforcée lors de la draft avec les arrivées du très attendu Dylan Harper, 2e choix, et de Carter Bryant (14e choix).

Les Texans ont aussi recruté deux intérieurs d'expérience, Luke Kornet, champion avec Boston en 2024, et le Canadien Kelly Olynyk (34 ans), mais ils ont toutefois perdu le meneur Chris Paul, parti chez les Clippers.

Le tout sera cornaqué par Mitch Johnson, ancien adjoint du légendaire Gregg Popovich, entraîneur en chef depuis 1996, qui a officiellement passé la main au printemps, après avoir été victime d'un AVC en novembre dernier. 'On veut que notre équipe soit à l'image de Victor (Wembanyama), c'est notre meilleur joueur', a prévenu le technicien.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le BCB lance sa saison par une défaite

Le BCB lance sa saison par une défaite

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 19:03

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 06:03

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 05:03

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Basketball    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Articles les plus lus

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Basketball    Actualisé le 24.09.2025 - 15:00

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Basketball    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 05:03

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 06:03

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

L'Allemagne première finaliste de l'Euro

Basketball    Actualisé le 12.09.2025 - 21:47

La Turquie veut marquer son histoire

La Turquie veut marquer son histoire

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 08:03

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe

Basketball    Actualisé le 14.09.2025 - 22:29

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Le BC Boncourt vise les play-off pour sa deuxième saison en Ligue B

Basketball    Actualisé le 24.09.2025 - 15:00