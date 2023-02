Violences à Minneapolis

La soirée de vendredi en NBA a été marquée par les scènes de violence ayant émaillé le match entre les Minnesota Timberwolves et le Magic d'Orlando.

Une bagarre a éclaté au cours du troisième quart-temps lorsque Mo Bamba (Orlando) a jailli du banc pour se ruer sur Austin Rivers (Minnesota) et le frapper.

Une mêlée a suivi, la sécurité et d'autres joueurs intervenant pour tenter de séparer les deux joueurs. La bagarre s'est soldée par l'exclusion de cinq joueurs: Rivers et Jalen Suggs dans le camp d'Orlando, Bamba, Taurean Prince et Jaden McDaniels dans les rangs de Minnesota.

Le Magic d'Orlando, qui menait 83-73 lorsque les échauffourées ont éclaté, s'est finalement imposé 127-120 contre les Wolves.

Cette bagarre intervient au lendemain d'une autre bagarre survenue au cours du match Cleveland-Memphis, entre Dillon Brooks, des Grizzlies, et Donovan Mitchell, des Cavaliers. Brooks, tombé au sol après avoir été contré, avait donné un coup de coude dans l'entrejambe de Mitchell. Ce dernier avait vivement réagi en lui jetant le ballon dessus avant de l'empoigner par le cou et de le faire tomber une nouvelle fois au sol.

Avant la soirée de vendredi, la NBA avait condamné Brooks à un match de suspension et Mitchell à 20'000 dollars d'amende.

/ATS