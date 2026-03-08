Wembanyama et les Spurs écrasent les Rockets

Clint Capela et les Rockets ont subi les foudres de Victor Wembanyama dimanche en NBA. Le Français ...
Photo: KEYSTONE/AP/Eric Gay

Clint Capela et les Rockets ont subi les foudres de Victor Wembanyama dimanche en NBA. Le Français a de nouveau été époustouflant avec 29 points pour un succès 145-120 de San Antonio.

Meilleur marqueur de cette rencontre, 'Wemby' a également réussi 8 rebonds, 4 contres et 2 interceptions. Il s'est joué de tous les défenseurs envoyés sur lui en un contre un, Alperen Sengun, Clint Capela, Amen Thompson ou encore Reed Sheppard. Les Spurs en sont à 15 succès dans leurs 16 dernières parties.

Aligné durant 14 minutes, Clint Capela est pourtant le seul joueur de son équipe à avoir terminé avec un différentiel positif (+10). L'intérieur genevois a cumulé 2 points, 3 rebonds et 2 contres face aux Spurs, qui ont conforté leur 2e place à l'Ouest grâce à cette victoire. Houston pointe pour sa part au 4e rang de cette Conférence.

Toujours privés de leur ailier valaisan Kyshawn George, touché au coude gauche et absent pendant encore au moins deux semaines, les Wizards ont par ailleurs subi dimanche leur huitième défaite consécutive. Washington a été battu 138-118 sur le parquet des New Orleans Pelicans.

/ATS
 

