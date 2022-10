Wembanyama finit sa démonstration de force en beauté

Victor Wembanyama est plus que jamais favori pour être le no 1 de la prochaine draft NBA.

Encore ultra-dominant, le Français a guidé son équipe des Metropolitans au succès (112-106) jeudi en amical contre la G-League Ignite: il a réussi 36 points, 11 rebonds et 4 contres.

L'Amérique du basket est prévenue, une 'Wembamania' se profile bel et bien. Le Français de 18 ans a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui pour ses premiers pas aux Etats-Unis, qu'il rêve de conquérir. Le tout devant quelque 200 représentants, managers généraux, recruteurs, des trente franchises NBA, venus le scruter.

Une opération promotionnelle inédite pour un 'prospect' (espoir), de surcroit non Américain, qui ajoutait une énorme pression sur ses jeunes épaules, compte tenu des attentes à son endroit. Mais en deux matches, comme autant de démonstrations de force, porté par un talent insolent et des aptitudes physiques hors normes, il a mis tout le monde d'accord, tout en se montrant extrêmement à l'aise et mature face à l'engouement médiatique.

'Cette expérience était unique, magnifique. Je ne sais pas comment ça aurait pu être mieux encore', a commenté Victor Wembanyama en conférence de presse d'après-match, qui était son deuxième en moins de 48 heures. Et constituait une revanche face à l'Ignite, une équipe en partie composée de jeunes talents susceptibles comme lui d'être sélectionnés par une franchise en 2023 et qui s'était imposée (122-115) dans la première manche.

Encore rien accompli

Cette fois, Wembanyama a non seulement brillé de plus belle individuellement, mais il a mené les siens à la victoire. Après ses 37 points et 5 contres réussis mardi, il a fait presque aussi bien offensivement, mais en se montrant plus actif encore des deux côtés du terrain, ajoutant à son escarcelle 4 passes décisives.

Surtout, le Français a été décisif au quatrième quart-temps, marquant 15 points qui ont largement contribué au comeback des Metropolitans. Il suscite d'ailleurs déjà l'admiration des stars de la NBA, notamment de LeBron James qui l'a qualifié d''extra-terrestre' mercredi soir.

'C'est un honneur de voir des grands joueurs parler de moi de cette manière, mais ça ne change rien. J'ai trouvé ça cool, mais je dois rester focalisé sur mes objectifs. Je n'ai encore rien accompli, je n'ai pas joué un match en NBA, je n'ai pas été drafté', a-t-il réagi, imperturbable après le match.

Le 22 juin 2023 est encore loin, plus de huit mois. Mais pour l'heure sa trajectoire est parfaite: Wembanyama n'a jamais été aussi bien placé et en vue pour devenir le premier Français de l'histoire à être sélectionné en premier.

/ATS