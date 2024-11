Yao Ming incite à « éviter la politique » sur le terrain

La légende chinoise de la NBA Yao Ming incite à mieux discerner ce qui est 'propre au jeu' et de tenter 'au mieux d'éviter la politique'.

Il l'a déclaré jeudi à Pékin lors d'une table ronde sur le sport dans le contexte des relations sino-américaines.

'En tant que personnes ayant travaillé dans ce secteur, nous devrions mieux comprendre ce qui est 'propre' au jeu et ce qui est 'en dehors', et nous ferons de notre mieux pour essayer d'éviter (la politique)', a exposé le plus célèbre basketteur de Chine.

Bien que la Chine compte un grand nombre de fans de basket, elle n'a pas accueilli de match de NBA depuis cinq ans à la suite d'une controverse politique.

Le directeur général de l'équipe NBA des Houston Rockets, Daryl Morey, avait alors exprimé son soutien à Hong Kong sur Twitter alors que la région administrative spéciale chinoise connaissait plusieurs mois de manifestations pro-démocratie.

Récemment, le commissaire de la NBA Adam Silver a annoncé qu'il s'attendait à ce que la ligue joue à nouveau des matches en Chine, selon plusieurs médias.

Yao a déclaré que ce qui s'était passé en 2019 était un ' accident' et que Morey s'était aventuré 'dans un champ de mines qu'il ne connaissait pas vraiment'.

La NBA a par la suite perdu des centaines de millions de dollars en raison de la suppression de la NBA de la télévision chinoise jusqu'en 2022.

L'ancien joueur, âgé de 44 ans, a démissionné de son poste de président de la Fédération nationale de basket (CBA) fin octobre, déplorant le niveau de performance de la sélection.

/ATS