Robin Donzé s’illustre sur le Tour de l’Avenir

Robin Donzé signe une belle performance sur le Tour de l’Avenir 2024. Le cycliste de Saignelégier s’est offert le 15e rang de ce qui est considéré comme un petit Tour de France pour les moins de 23 ans. Il s’est classé samedi 11e de la 6e et dernière étape reliant Bobbio Pellice au Col du Finestre sur 127,2 km en Italie. Après une semaine et plus de 800 km parcourus, le Jurassien a terminé à 16’33’’ du vainqueur britannique Peter Joseph Blackmore. Le Tour de l’Avenir était un gros objectif de la saison du coureur de l’équipe Tudor qui prenait part à l’épreuve pour la troisième fois. Le Taignon de 21 ans participait sous les couleurs de la Suisse. Il faisait partie d’une liste de six coureurs helvétiques et a obtenu le meilleur classement de son équipe. /cra