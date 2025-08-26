Robin Donzé passe pro chez Tudor

Après Yannis Voisard, un autre cycliste jurassien va faire son entrée dans le monde professionnel du cyclisme. Robin Donzé, 22 ans, a signé son premier contrat professionnel de deux ans (2026-2027) avec l’équipe Tudor Pro Cycling de Fabian Cancellara. Le grimpeur franc-montagnard évoluait déjà dans l’équipe développement de Tudor et a piu côtoyer cette année à plusieurs reprises le contingent professionnel. « C’est dans la continuité, je n’ai pas eu d’énormes résultats jusque-là. Mais l’année passée, j’ai bien marché, ils étaient contents de mes performances et l’équipe a voulu me prolonger. Je suis vraiment content d’être dans cette équipe », a réagi Robin Donzé ce mardi midi juste avant de prendre le départ de la 3e étape du Tour de l’Avenir en France.