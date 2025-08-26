Robin Donzé passe pro chez Tudor

Le cycliste franc-montagnard de 22 ans a paraphé son premier contrat professionnel avec la ...
Robin Donzé passe pro chez Tudor

Le cycliste franc-montagnard de 22 ans a paraphé son premier contrat professionnel avec la formation suisse qui a également officialisé l’arrivée de Stefan Küng.

Robin Donzé intégrera l'équipe première de la formation Tudor pour les anées 2026 et 2027. (Photo : Tudor Pro Cycling) Robin Donzé intégrera l'équipe première de la formation Tudor pour les anées 2026 et 2027. (Photo : Tudor Pro Cycling)

Après Yannis Voisard, un autre cycliste jurassien va faire son entrée dans le monde professionnel du cyclisme. Robin Donzé, 22 ans, a signé son premier contrat professionnel de deux ans (2026-2027) avec l’équipe Tudor Pro Cycling de Fabian Cancellara. Le grimpeur franc-montagnard évoluait déjà dans l’équipe développement de Tudor et a piu côtoyer cette année à plusieurs reprises le contingent professionnel. « C’est dans la continuité, je n’ai pas eu d’énormes résultats jusque-là. Mais l’année passée, j’ai bien marché, ils étaient contents de mes performances et l’équipe a voulu me prolonger. Je suis vraiment content d’être dans cette équipe », a réagi Robin Donzé ce mardi midi juste avant de prendre le départ de la 3e étape du Tour de l’Avenir en France.

Robin Donzé : « Aider les leaders à gagner des courses, c'est ce qui m'intéresse dans le vélo. »

Le Jurassien retrouvera chez les pros son compatriote Yannis Voisard, Julian Alaphilippe ou encore le Thurgovien Stefan Küng dont l’arrivée pour trois ans a aussi été officialisée ce mardi. « C’est plutôt cool de savoir qu’on va être coéquipiers. L’équipe grandit super rapidement. Cette année, j’ai déjà fait pas mal de courses avec l’équipe première, en réserve ou pour apprendre. Physiquement, je pense avoir ma place. Après il y a encore beaucoup de points d’amélioration sur lesquels je travaille. À moyen-long terme, pouvoir aider les leaders à gagner des courses, c’est aussi ce qui l’intéresse dans le vélo », confie encore Robin Donzé. Tudor annonce également avoir engagé pour trois ans le puncheur italien Luca Mozzato, 27 ans, qui évolue au sein de l'équipe Arkea. /ats-jpi

Robin Donzé : « Faire partie de la première équipe, c'est vraiment cool. »

