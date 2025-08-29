Les Jurassiens entre expérience et découverte aux Mondiaux de VTT

Le Valais va vivre au rythme des Championnats du monde de VTT durant deux semaines, et deux Jurassiens seront de la partie. Sandra Stadelmann prendra le départ du marathon et vivra ses 5es Mondiaux, Jérémy Chételat va quant à lui découvrir la compétition. La Jurassienne roulera sur le parcours du Grand Raid au départ de Verbier le 6 septembre, un parcours qu’elle connait par cœur : « Je connais chaque caillou, j’ai toujours adoré ce parcours, notamment par l’ambiance », se réjouit-elle. « Je vise le meilleur résultat possible, entre la 30 et 50e place. C’est une chance de pouvoir rouler avec toutes ces professionnelles qu’on voit souvent à la télévision », explique Sandra Stadelmann.