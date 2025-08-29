Les Jurassiens entre expérience et découverte aux Mondiaux de VTT

Sandra Stadelmann, en marathon, et Jérémy Chételat, en enduro, seront au départ des Championnats du monde de VTT ces prochains jours en Valais. Une 5e participation pour Sandra Stadelmann, une première pour Jérémy Chételat.
Le Valais va vivre au rythme des Championnats du monde de VTT durant deux semaines, et deux Jurassiens seront de la partie. Sandra Stadelmann prendra le départ du marathon et vivra ses 5es Mondiaux, Jérémy Chételat va quant à lui découvrir la compétition. La Jurassienne roulera sur le parcours du Grand Raid au départ de Verbier le 6 septembre, un parcours qu’elle connait par cœur : « Je connais chaque caillou, j’ai toujours adoré ce parcours, notamment par l’ambiance », se réjouit-elle. « Je vise le meilleur résultat possible, entre la 30 et 50e place. C’est une chance de pouvoir rouler avec toutes ces professionnelles qu’on voit souvent à la télévision », explique Sandra Stadelmann.
Sandra Stadelmann : « Porter le maillot suisse, ça me fait toujours les mêmes frissons ».
Une première pour Jérémy Chételat
Jérémy Chételat sera lui au départ de l'enduro le 1er septembre pour sa première participation aux Mondiaux. Le parcours à Aletsch avait souri au Jurassien l'an dernier en Coupe du monde. Le vététiste ressent « de la fierté » et se réjouit de rouler sur un parcours qu’il « aime particulièrement. Un parcours assez endurant et des spéciales assez techniques ». « L’objectif serait d’arriver dans les 60 premiers », affirme Jérémy Chételat. /mmi