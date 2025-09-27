Robin Donzé a réalisé « une course presque parfaite » aux Mondiaux

Un résultat probant pour Robin Donzé. Le Franc-Montagnard a pris le 8e rang de la course en ligne des espoirs vendredi aux Championnats du monde de cyclisme au Rwanda. Après onze boucles dans la capitale Kigali pour un total de 164 km, son coéquipier argovien Jan Huber a terminé deuxième derrière l’Italien Lorenzo Mark Finn. Le cycliste jurassien Robin Donzé est heureux personnellement et collectivement : « C’est un peu ce que j’ambitionnais donc c’est super cool de faire le top 10 sur un Championnat du monde, ce n’est pas tous les jours. On a aussi Jan qui a fait encore mieux donc c’est aussi super bien pour l’équipe », apprécie-t-il.