Robin Donzé a réalisé « une course presque parfaite » aux Mondiaux

Le cycliste taignon réagit samedi à son 8e rang obtenu la veille lors de la course espoirs ...
Le cycliste taignon réagit samedi à son 8e rang obtenu la veille lors de la course espoirs aux Championnats du monde au Rwanda.

Robin Donzé a apprécié l'ambiance au bord des routes pour ces premiers Mondiaux sur sol africain. (Photo : AP/Jerome Delay). Robin Donzé a apprécié l'ambiance au bord des routes pour ces premiers Mondiaux sur sol africain. (Photo : AP/Jerome Delay).

Un résultat probant pour Robin Donzé. Le Franc-Montagnard a pris le 8e rang de la course en ligne des espoirs vendredi aux Championnats du monde de cyclisme au Rwanda. Après onze boucles dans la capitale Kigali pour un total de 164 km, son coéquipier argovien Jan Huber a terminé deuxième derrière l’Italien Lorenzo Mark Finn. Le cycliste jurassien Robin Donzé est heureux personnellement et collectivement : « C’est un peu ce que j’ambitionnais donc c’est super cool de faire le top 10 sur un Championnat du monde, ce n’est pas tous les jours. On a aussi Jan qui a fait encore mieux donc c’est aussi super bien pour l’équipe », apprécie-t-il.

Robin Donzé : « Je pense que j’ai vraiment fait une course presque parfaite. »

Les Mondiaux au Rwanda étaient les premiers à se tenir sur le continent africain. Pour le Taignon de 22 ans, cette course vécue de l’intérieur a été « assez unique. Il y avait vraiment du monde par rapport à d’autres courses. L’engouement des gens était assez sympa à voir », relate Robin Donzé qui va désormais se tourner vers les Championnats d’Europe la semaine prochaine en France. /nmy


 

