Yannis Voisard a vécu la plus belle saison de sa carrière en 2026. Le coureur jurassien de l'équipe Tudor, 11e du dernier Tour de France, espère confirmer son nouveau statut l'année prochaine.

Le grimpeur de Fontenais a marqué les esprits cet été, alors qu'il participait pour la première fois à la Grande Boucle. Régulièrement au niveau des meilleurs en montagne, il a terminé les trois semaines de course à la 11e place, à 38'02 du vainqueur slovène Tadej Pogacar.

"C'était vraiment une très, très bonne année", déclare Yannis Voisard, qui s'est exprimé mercredi dernier en marge de la conférence de presse révélant le parcours du Tour de Romandie 2027. La meilleure de sa carrière professionnelle ? "Oui, je pense", confirme-t-il.

Un soulagement dès janvier

La saison 2026 avait idéalement commencé pour le Jurassien de 28 ans. Le 29 janvier, il fêtait son deuxième succès chez les pros en remportant la 3e étape de l'AlUla Tour, en Arabie saoudite. Cette victoire d'entrée, trois ans après un premier bouquet obtenu sur le Tour de Hongrie, "a été comme un soulagement".

Yannis Voisard a ensuite enchaîné les résultats encourageants, comme cette 10e place au général du Tour d'Algarve, puis plusieurs étapes terminées dans le top 10 au Tour de Romandie. Avant ses coups d'éclat sur le Tour de France, en juillet, qui restera "un moment très spécial" de sa carrière.

C'est d'ailleurs sur les routes romandes que Voisard a compris qu'il avait passé un cap. "Sur les deux dernières étapes de montagne (réd: il avait terminé 6e et 8e), je n'étais vraiment pas très loin des meilleurs. Le dimanche à Leysin, j'ai même réussi à revenir sur le groupe de Pogacar", rappelle-t-il.

Pénalisé par une défaillance lors de la 1re étape, il n'a terminé que 13e du classement général, mais a abordé l'été avec de nombreuses certitudes. "C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire en montagne, sur des cols assez longs."

Un déclic pour le Tour

Ces belles montées ont eu l'effet d'un déclic pour le grimpeur de poche (56 kg), qui sait très bien qu'il ne possède pas "les données les plus impressionnantes du peloton", mais qui compense ce déficit par son "sens tactique" et son "intelligence de course".

Sur le Tour de France, il a également fait preuve d'endurance, réussissant à s'accrocher jusque dans les Alpes, lors de la redoutée troisième semaine de l'épreuve. Il a toutefois échoué à conserver sa place dans le top 10 du classement général lors des derniers jours.

Ces performances étaient tout de même inattendues, puisque le leader désigné de Tudor pour cette Grande Boucle était Matteo Trentin. Mais l'Italien a déclaré forfait après la 10e étape et Yannis Voisard en a profité pour prendre du galon. Au point d'être le nouveau leader de la formation suisse pour les Grands Tours à venir ?

"C'est assez difficile à estimer, mais je sais que ça a impressionné beaucoup de monde. C'est sûr que mon statut dans l'équipe a aussi un peu évolué. Mais la vision générale reste la même. Tudor m'a toujours fait confiance depuis le début et rien ne va vraiment changer de ce point de vue", juge le Jurassien, qui est encore sous contrat avec l'équipe dirigée par Fabian Cancellara jusqu'à fin 2028.

Chez lui sur le Tour de Romandie ?

Après une fin de saison perturbée par un virus respiratoire, Yannis Voisard profite de quelques semaines de repos avant le début de la préparation. Il ne sait pas encore précisément ce qui l'attend en 2027, même s'il espère participer à nouveau au Tour de Romandie, qui s'achèvera dans son canton le dimanche 2 mai.

Contrairement à la majorité des coureurs, le Suisse "a la chance de pouvoir donner sa vision des choses" concernant la planification de son programme, qu'il devrait connaître début décembre. Une chose est sûre, l'équipe Tudor fait toujours partie des trois meilleures formations ProTeams au classement de l'UCI, et est donc assurée de recevoir une invitation pour les trois Grands Tours la saison prochaine.

/ATS