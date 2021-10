Le FC Ajoie-Monterri cède son trône

Un match nul et le FC Ajoie-Monterri perd sa place de leader. La formation de Thierry Payet a concédé le nul à Lerchenfeld 1-1. Elle ne ramène ainsi qu’un point de son déplacement chez la 1re formation non relégable. Les Ajoulots cèdent leur fauteuil de leader à Old Boys et se retrouvent 4es à un point des Bâlois. /tri