Le HC Moutier perd sa finale

La formation prévôtoise a perdu la finale du groupe 5 en play-off de 2e ligue de hockey sur ...
Le HC Moutier perd sa finale

La formation prévôtoise a perdu la finale du groupe 5 en play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Elle s’est inclinée 3-1 dans une série contre Star Chaux-de-Fonds après une ultime défaite samedi 3-2 après prolongation.

David Chételat et le HC Moutier se sont avoués vaincus en finale des play-off. (Photo : Mauricette Schnider). David Chételat et le HC Moutier se sont avoués vaincus en finale des play-off. (Photo : Mauricette Schnider).

Le HC Moutier n’a pas réussi à défendre son titre de l’année dernière. Le club prévôtois de hockey sur glace a perdu la finale du groupe 5 des play-off de 2e ligue. Il a perdu sa série 3-1 contre Star Chaux-de-Fonds. Le HCM a subi son ultime défaite samedi soir sur la glace des Chaux-de-Fonniers en s’inclinant 3-2 après prolongation. Le HC Moutier avait pourtant ouvert le score à la 9e minute par Gil Hostettmann. Son adversaire est ensuite revenu au score (33e) avant de prendre les devants au début du troisième tiers. Le HC Moutier a arraché l’égalisation à trois minutes de la fin de la rencontre par Tim Hostettmann. Mais les espoirs prévôtois se sont éteints après 47’’ en prolongation.

Le HCM, premier à l’issue de la saison régulière, doit ainsi laisser le titre de champion du groupe 5 à son dauphin. Il aura uniquement réussi à remporter l’acte 2 de cette finale. /fwo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les Devils renouent avec la victoire

Les Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 01.03.2026 - 07:01

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 22:29

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Ajoie encaisse la plus courte des défaites

Ajoie encaisse la plus courte des défaites

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 23:31

Articles les plus lus

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 08:17

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Ajoie encaisse la plus courte des défaites

Ajoie encaisse la plus courte des défaites

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 23:31

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Hockey    Actualisé le 28.02.2026 - 22:29

Le HCFM déjà éliminé !

Le HCFM déjà éliminé !

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 07:55

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 08:17

Deux points en or pour Genève-Servette

Deux points en or pour Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 22:45

Ajoie encaisse la plus courte des défaites

Ajoie encaisse la plus courte des défaites

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 23:31

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 14:25

Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

Tarmo Reunanen excité d’arriver « dans la deuxième meilleure ligue du monde »

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 18:38

Le HCFM déjà éliminé !

Le HCFM déjà éliminé !

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 07:55

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

NHL: une belle soirée pour Pius Suter

Hockey    Actualisé le 27.02.2026 - 08:17