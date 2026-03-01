Le HC Moutier perd sa finale

Le HC Moutier n’a pas réussi à défendre son titre de l’année dernière. Le club prévôtois de hockey sur glace a perdu la finale du groupe 5 des play-off de 2e ligue. Il a perdu sa série 3-1 contre Star Chaux-de-Fonds. Le HCM a subi son ultime défaite samedi soir sur la glace des Chaux-de-Fonniers en s’inclinant 3-2 après prolongation. Le HC Moutier avait pourtant ouvert le score à la 9e minute par Gil Hostettmann. Son adversaire est ensuite revenu au score (33e) avant de prendre les devants au début du troisième tiers. Le HC Moutier a arraché l’égalisation à trois minutes de la fin de la rencontre par Tim Hostettmann. Mais les espoirs prévôtois se sont éteints après 47’’ en prolongation.

Le HCM, premier à l’issue de la saison régulière, doit ainsi laisser le titre de champion du groupe 5 à son dauphin. Il aura uniquement réussi à remporter l’acte 2 de cette finale. /fwo