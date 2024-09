Pas de miracle pour le HC Franches-Montagnes II

La réserve du HC Franches-Montagnes quitte la coupe la tête pleine de souvenirs. Les hockeyeurs taignons ont largement perdu 16-0 contre le HC La Chaux-de-Fonds, double tenant du titre de Swiss League. Les Jurassiens évoluent trois échelons plus bas, en 2e ligue, mais ils ont su tenir tête aux Neuchâtelois dans cette rencontre de National Cup. Devant près de 800 spectateurs, ils ont réalisé un bon 1er tiers en encaissant un seul but. Mais le HCC a passé la deuxième au retour des vestiaires et a marqué à neuf reprises dans le tiers intermédiaire. Les Jurassiens ont gardé la tête haute et ont tenté d’aller sauver l’honneur sans toutefois y parvenir. Ils ont encaissé six nouveaux buts dans le dernier tiers pour un score final sec de 16-0. Malgré la défaite, les joueurs et l’entraîneur veulent garder le positif de cette grande communion. Ils ont su profiter de ce moment unique et ont pu célébrer de longues minutes avec le public après le coup de sifflet final.

À présent, place au championnat pour le HCFM II. Il fait son entrée en lice en 2e ligue le samedi 5 octobre prochain contre le HC Star Chaux-de-Fonds (17h). /cra