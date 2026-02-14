Le HC Moutier file en finale des play-off

Les hockeyeurs prévôtois ont remporté le 3e acte des demi-finales contre la réserve de Franches-Montagnes 5-3 samedi à domicile. Ils gagnent la série 3-0 et défendront leur titre de l’an dernier en finale de 2e ligue.
Le HC Moutier pourra défendre son titre de champion. Les hockeyeurs prévôtois se sont imposés devant la réserve de Franches-Montagnes 5-3 samedi à l’occasion du 3e acte de la demi-finale des play-off de 2e ligue. Ils ont rapidement pris les devants grâce à Etienne Estevez (8e) et Gil Hostettmann en supériorité numérique (14e). La « deux » de Franches-Montagnes s’est relancée avec une réussite de Matt Meusy (16e), mais David Chételat a redonné deux longueurs d’avance à Moutier juste avant le thé. Michel Vivien a réduit l’écart dans le deuxième tiers, alors qu’Alexandre Piquerez a répondu à la 45e. Le HCFM II a poussé jusqu’au bout avec une réussite de Bertrand Boillat à la 49e, mais Evan Känzig a assuré la qualification des Prévôtois en finale en s’offrant un dernier but dans la cage vide.Le HC Moutier remporte donc la série 3-0 et file en finale pour défendre son titre de l’an passé. Il affrontera le HC Star Chaux-de-Fonds ou Yverdon. Les Neuchâtelois mènent actuellement 2-1 dans la série. /cra