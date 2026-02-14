Le HC Moutier file en finale des play-off

Les hockeyeurs prévôtois ont remporté le 3e acte des demi-finales contre la réserve de Franches-Montagnes ...
Le HC Moutier file en finale des play-off

Les hockeyeurs prévôtois ont remporté le 3e acte des demi-finales contre la réserve de Franches-Montagnes 5-3 samedi à domicile. Ils gagnent la série 3-0 et défendront leur titre de l’an dernier en finale de 2e ligue.

Le HC Moutier va défendre son titre de 2e ligue. (Photo : archives Mauricette Schnider). Le HC Moutier va défendre son titre de 2e ligue. (Photo : archives Mauricette Schnider).

Le HC Moutier pourra défendre son titre de champion. Les hockeyeurs prévôtois se sont imposés devant la réserve de Franches-Montagnes 5-3 samedi à l’occasion du 3e acte de la demi-finale des play-off de 2e ligue. Ils ont rapidement pris les devants grâce à Etienne Estevez (8e) et Gil Hostettmann en supériorité numérique (14e). La « deux » de Franches-Montagnes s’est relancée avec une réussite de Matt Meusy (16e), mais David Chételat a redonné deux longueurs d’avance à Moutier juste avant le thé. Michel Vivien a réduit l’écart dans le deuxième tiers, alors qu’Alexandre Piquerez a répondu à la 45e. Le HCFM II a poussé jusqu’au bout avec une réussite de Bertrand Boillat à la 49e, mais Evan Känzig a assuré la qualification des Prévôtois en finale en s’offrant un dernier but dans la cage vide.

Le HC Moutier remporte donc la série 3-0 et file en finale pour défendre son titre de l’an passé. Il affrontera le HC Star Chaux-de-Fonds ou Yverdon. Les Neuchâtelois mènent actuellement 2-1 dans la série. /cra


 

