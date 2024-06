« Sur la route de l’Euro » avec le FC Develier

La Suisse a pu à nouveau compter sur Xherdan Shaqiri mercredi soir. Le Bâlois est entré dans l’histoire en devenant le seul joueur européen à inscrire au moins un but lors des six derniers tournois majeurs. Notre journaliste Nicolas Meusy s’est intéressé à ces moments forts et à la possible pénurie de successeur.