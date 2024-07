« Sur la route de l’Euro » avec le FC Bassecourt

Ce mardi, c’est le FC Bassecourt qui est à l’honneur dans cette émission. C’est l’occasion de parler de la promotion de la deuxième équipe en troisième ligue avec ses entraineurs Sinan Bakir et Daniel Montavon. « Sur la route de l’Euro » s’intéresse également au mouvement junior Team Sorne et à l’avancée des projets du club avec le responsable junior et directeur sportif, Fabrice Ribeaud.