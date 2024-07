« Sur la route de l’Euro » avec le FC Clos du Doubs

« Sur la route de l’Euro » se poursuit du côté de St-Ursanne au terrain du FC Clos du Doubs. Nous parlons ce mercredi des nouveautés liées à l’arbitrage qui font passablement débat dans cet Euro 2024. Entre cartons jaunes pour réclamation, assistance vidéo et course d’élan et position des gardiens avant un tir au but, on fait le point avec Ronald Cramatte, co-président de la commission des arbitres de l’Association jurassienne de football.