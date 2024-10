Bertrand Choffat : « La Suisse retombe dans ses travers »

« C’est vraiment tristounet. Si on est réaliste, après l’Euro réalisé, on se rend compte qu’on est retombé dans nos travers et cela c’est inacceptable. Ça montre bien le mal du football suisse actuel », explique Bertrand Choffat. La Nati doit surtout retrouver de la sérénité défensive, mais ce n’est pas facile. « Gregor Kobel est un excellent gardien, mais ce n’est pas Yann Sommer avec toute sa tranquillité. Ensuite, on a perdu Fabian Schär derrière. Manuel Akanji n’est plus le même que l’an dernier. Il n’est plus autant agressif et il ne forme pas une paire irrésistible avec Nico Elvedi. Défensivement, ce qui est clair, c’est qu’on manque de rigueur », ajoute-t-il. Il faudra ainsi proposer bien mieux en novembre pour redresser le navire, afin de garder sa place en Ligue A. « Cette équipe de Suisse est moins ambitieuse dans ces rendez-vous et cela prouve qu’il nous manque quelque chose pour être une des meilleures équipes de Ligue A », explique encore Bertrand Choffat. /lge