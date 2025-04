Nouveau match nul et vierge pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle vit une nouvelle rencontre sans le moindre but. Les Vadais se sont neutralisés avec Schötz 0-0 dimanche après-midi au Centre Sportif en 1re Ligue de football. La rencontre s’est déroulée sans grande animation offensive et très peu d’occasions franches, malgré une légère domination jurassienne. Les « vert » ne sont pas passés loin de trouver le chemin des filets à la 63e après un cafouillage dans la surface à la suite d’un corner, mais les Lucernois sont parvenus à se dégager dans la panique. Une seconde situation similaire s’est déroulée moins de deux minutes plus tard, avec le même résultat à la clé.

Le FCC enchaîne un deuxième match nul et vierge de suite, le septième en 23 rencontres de 1re Ligue. Il conserve son 8e rang à cinq unités du podium. /cra