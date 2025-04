Le FC Ajoie-Monterri confirme sa bonne forme

Le FC Ajoie-Monterri enchaîne les bons résultats. Les Ajoulots se sont imposés face à Lyss 3-1 samedi après-midi à Courgenay dans le championnat de 2e ligue interrégionale de football. Ils ont ouvert le score dès la 20e minute par l’intermédiaire de Joris Gester. Danny Rethy Chi a ensuite donné deux longueurs d’avance à son équipe juste avant le thé. Les Bernois ont réduit l’écart à la 79e et ont donné « quelques sueurs froides » aux Ajoulots en fin de match. « Nous avons eu pas mal d’occasions de mettre le troisième, mais nous n’avons pas réussi à nous mettre à l’abri », raconte le président du FCAM Jean Baptiste Petignat. Finalement, Hervé Tschanz a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel pour assurer la victoire aux hommes de Thierry Payet.

« C’était un beau match. Les adversaires ont poussé et beaucoup pressé à la fin, mais on mérite la victoire. On continue sur notre lancée », se réjouit Jean Baptiste Petignat. Le FC Ajoie-Monterri signe un neuvième match sans défaite et conforte sa 5e place au classement. Il revient à une petite longueur du podium avant les dernières rencontres du week-end. /cra