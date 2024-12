Anttoni Honka : « Je suis convaincu que je peux progresser ici »

L’environnement favorable qu’il propose a permis au HC Ajoie de signer un gros coup sur le marché des transferts. Le club ajoulot de National League de hockey sur glace a annoncé mardi la prolongation de contrat de son défenseur finlandais Anttoni Honka jusqu’à 2027. Au micro de RFJ, le jeune Nordique de 24 ans qui brille sous le maillot des Vouivres a expliqué son choix : « Je suis convaincu que je peux progresser au HC Ajoie. (…) La vie me plaît ici. La ville n’est pas grande mais il y a tout ce dont j’ai besoin. Ma grande priorité, c’est de toute façon le hockey », souligne-t-il, indiquant que les matches sont d’un très bon niveau en Suisse, meilleur que dans son pays d’origine, par exemple. Anttoni Honka souligne aussi que sa complicité avec Jerry Turkulainen et Julius Nättinen – qui seront aussi Ajoulots la saison prochaine – a joué un rôle dans sa décision de rester en terre jurassienne : « Je suis content de savoir que je les côtoierai encore à l’avenir et qu’on pourra aller de l’avant ensemble », conclut-il, soulagé et heureux de poursuivre l’aventure au HCA. /mle