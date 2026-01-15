Simon Caillet signe au FC Sion

Un deuxième Jurassien portera le maillot du FC Sion. Le jeune gardien Simon Caillet rejoint Altin Shala et décroche son premier contrat en Super League. Il a signé jusqu’en juin 2027.

Simon Caillet a revêtu le maillot du FC Sion en ce jeudi 15 janvier 2026. (photo : FC Sion) Simon Caillet a revêtu le maillot du FC Sion en ce jeudi 15 janvier 2026. (photo : FC Sion)

Simon Caillet sur les traces de Fabrice Borer. Le jeune Jurassien a signé au FC Sion, annonce le club valaisan sur ses réseaux ce jeudi. Le gardien de 19 ans s’est engagé avec l’équipe de Super League de football jusqu’en juin 2027 et bénéficie de deux ans supplémentaires en option. Il rejoint en Valais l’attaquant Altin Shala, qui avait débarqué à l’été 2025.

Simon Caillet est l’un des plus grands espoirs du football jurassien. Formé au FC Porrentruy, il a surtout suivi la structure du Team Jura avec laquelle il avait remporté un titre national en M16. L’Ajoulot est ensuite parti au FC Bâle où il fut le portier des M21, mais aussi du FC Concordia Bâle qui milite en 1re Ligue. Caillet a aussi porté plusieurs fois le maillot de l’équipe nationale dans les catégories juniors.


Dix-neuf ans après Fabrice Borer

« Simon est un jeune gardien talentueux et doté d’un potentiel très intéressant », affirme Barthélémy Constantin. Le directeur sportif du FC Sion estime que « son profil, humble et travailleur, correspond à notre philosophie et nos valeurs. Simon s’intégrera parfaitement au groupe de gardiens ». L’Ajoulot a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers ce jeudi matin et a participé à sa première séance d’entraînement.

En signant à Tourbillon, Simon Caillet rejoint dans l’histoire du football jurassien un certain Fabrice Borer, qui a gardé les cages du FC Sion durant une bonne décennie entre 1995 et 2002 puis de 2004 à 2007. /clo


