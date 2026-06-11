« Spécial Coupe du monde » : Lulzim Hushi

L’ancien international albanais était l’invité de notre première émission consacrée à la Coupe ...
« Spécial Coupe du monde » : Lulzim Hushi

L’ancien international albanais était l’invité de notre première émission consacrée à la Coupe du monde de football. Il a notamment évoqué le format à 48 équipes et les favoris de cette édition 2026.

Le Stade Aztèque de Mexico s'apprête à accueillir le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud ce jeudi. (Photo : Keystone/EPA/Mario Guzman) Le Stade Aztèque de Mexico s'apprête à accueillir le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud ce jeudi. (Photo : Keystone/EPA/Mario Guzman)

C’est le grand jour pour les amateurs de ballon rond. La Coupe du monde de football commence ce jeudi au Mexique. Le match d’ouverture mettra aux prises à 21h le Mexique et l’Afrique du Sud au Stade Aztèque de Mexico. La Suisse fera son entrée en lice samedi à 21h contre le Qatar.

Pour la première fois, 48 équipes disputeront le Mondial. Au total, 104 matches seront joués. Quatre néophytes seront notamment de la partie : la Jordanie, l’Ouzbékistan, le Cap-Vert et Curaçao. Il y aura donc une forme d’exotisme que salue notre consultant, l’ancien international albanais Lulzim Hushi : « Cette Coupe du monde donne la possibilité à beaucoup de pays et de joueurs de se montrer. On va peut-être découvrir de très bons joueurs et des équipes sympathiques qui vont nous réjouir », prévoit l’ancien international albanais. 

Lulzim Hushi sur la Coupe du monde à 48 équipes

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Plusieurs favoris se disputeront le trophée, dont la France, le tenant du titre argentin ou encore l’Espagne. Luzlim Hushi met ces trois nations dans son lot de candidats principaux au trophée. Il rappelle toutefois que la compétition sera longue et qu’il faudra disputer huit matches pour soulever la prestigieuse coupe à New York. Selon lui, la profondeur des contingents, ainsi que la manière de faire tourner seront déterminantes.

Parmi les outsiders, Lulzim Hushi cite quelques équipes africaines, mais aussi la Norvège et la Suisse. « L’équipe de Suisse peut aller loin », affirme-t-il sans détour. « Il y a un bon noyau, il y a pas mal d’expérience », justifie-t-il, en précisant que les dernières années ont vu l’arrivée à maturité d’éléments offensifs déterminants qui ont apporté vitesse et puissance.

Ce vendredi, notre émission « Spécial Coupe du monde » accueillera l’ancien international Patrick Sylvestre à la veille de Suisse-Qatar. /mle

Lulzim Hushi croit en l’équipe de Suisse

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Lulzim Hushi a livré son regard sur la Coupe du monde qui commence ce jeudi. Lulzim Hushi a livré son regard sur la Coupe du monde qui commence ce jeudi.


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