« Spécial Coupe du monde » : Lulzim Hushi

C’est le grand jour pour les amateurs de ballon rond. La Coupe du monde de football commence ce jeudi au Mexique. Le match d’ouverture mettra aux prises à 21h le Mexique et l’Afrique du Sud au Stade Aztèque de Mexico. La Suisse fera son entrée en lice samedi à 21h contre le Qatar.

Pour la première fois, 48 équipes disputeront le Mondial. Au total, 104 matches seront joués. Quatre néophytes seront notamment de la partie : la Jordanie, l’Ouzbékistan, le Cap-Vert et Curaçao. Il y aura donc une forme d’exotisme que salue notre consultant, l’ancien international albanais Lulzim Hushi : « Cette Coupe du monde donne la possibilité à beaucoup de pays et de joueurs de se montrer. On va peut-être découvrir de très bons joueurs et des équipes sympathiques qui vont nous réjouir », prévoit l’ancien international albanais.