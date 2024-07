Le Mont-de-Coeuve, terrain de passion

Les amateurs de saut d’obstacles et amoureux des chevaux ont rendez-vous au Mont-de-Coeuve. Organisé par la Société de cavalerie d'Ajoie, le concours hippique se tient sur les hauteurs du village ajoulot depuis vendredi et se termine ce dimanche. Au total, 25 épreuves différentes ont lieu, répartis sur trois jours intenses. Et il y en a pour tous les types de concurrents, des enfants aux cracks les plus aguerris. Malgré une piste en herbe de bonne qualité, les organisateurs peinent à attirer de nouveaux cavaliers : « C’est dur de les faire venir en Ajoie », souligne la présidente de l’événement Nadine Vuillaume, en ajoutant qu’il est primordial d’ouvrir la porte des concours à un panel le plus large possible. « On propose de nouvelles catégories, on essaie d’attirer notamment aussi les jeunes », souffle encore Nadine Vuillaume. Selon elle, l’équitation demeure un sport très apprécié dans le Jura et de nombreux jeunes souhaitent s’aguerrir. Des dizaines d’entre eux font partie des concurrents qui ont pris le départ au Mont-de-Coeuve. Au total, environ 400 départs auront été donnés sur la piste ajoulote. /mle