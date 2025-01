Les Jurassiens en retrait pour conclure le CHI de Bâle

Après une entrée en matière convaincante vendredi, les Jurassiens ont été plus en difficulté ce dimanche lors du dernier concours du CHI de Bâle. Le cavalier de Glovelier Alain Jufer, sur Dante MM, a écopé de huit points de pénalité et a terminé au 23e rang de l’épreuve de Coupe du monde de saut d’obstacles à 160 cm. Les choses se sont encore plus mal passées pour Steve Guerdat sur la piste de la Halle St-Jacques. Sur Venard de Cerisy, le cavalier de Bassecourt a commis deux fautes sur les premiers obstacles et a décidé d’abandonner. Notez que le concours a été remporté par le Français Julien Epaillard. Il a devancé au temps le Néerlandais Maikel van der Vleuten et le Britannique Tim Gredley. /nmy