« Rendez-vous sport » : Steve Guerdat a manqué un 4e titre historique

Le cavalier jurassien a terminé 6e de la finale de Coupe du monde à Fort Worth, mais il n’est ...
« Rendez-vous sport » : Steve Guerdat a manqué un 4e titre historique

Le cavalier jurassien a terminé 6e de la finale de Coupe du monde à Fort Worth, mais il n’est pas passé loin d’un podium lors de cette épreuve. L’expert en hippisme Alban Poudret revenait sur ce résultat dans « La Matinale ».

Steve Guerdat n'a pas su tirer son épingle du jeu. (Photo : archives/Georges Henz). Steve Guerdat n'a pas su tirer son épingle du jeu. (Photo : archives/Georges Henz).

Steve Guerdat et son cheval Iashin Sitte ont manqué leur affaire lors de l'ultime manche de la finale de la Coupe du monde à Fort Worth. Le Jurassien et sa monture ont terminé au 6e rang, alors que le titre est revenu à l'Américain Kent Farrington. Cette position au classement finale du Vadais n’est pas vraiment représentative de ce qu’il a proposé lors de cette finale, puisqu’il était 2e avant la 3e et dernière épreuve qui se disputait en deux manches dimanche. Dernière épreuve lors de laquelle il a fait tomber trois barres au total. Pour dresser le bilan de cette finale de Coupe du monde, le journaliste au Cavalier Romand, Alban Poudret était l’invité du « Rendez-vous sport » ce lundi.

Alban Poudret : « Steve Guerdat est passé tout proche d’un podium, mais pas d’un 4e titre. »

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Selon Alban Poudret, même si Steve Guerdat a pu garder espoir jusqu’à la dernière manche, il est tout de même passé assez loin d’un titre. La victoire est revenue logiquement à Kent Farrington qui a profité de changer de cheval durant les différentes épreuves. « Il était le meilleur sur l’ensemble de l’épreuve. Il avait l’avantage de monter ses deux meilleurs chevaux. C’est la seule compétition où on peut changer de monture, ce qui est contestable. Kent Farrington a donc clairement dominé. Steve Guerdat a tout de même pu espérer, car dans ce sport, il y a toujours une glorieuse incertitude. On pouvait donc tout de même imaginer un renversement en faveur du Jurassien », analyse Alban Poudret. Pour lui, le cavalier de la région aurait pu espérer mieux avec Dynamix de Belheme, mais Steve Guerdat a préféré la conserver pour son grand objectif de la saison : remporter le dernier titre qui lui manque, à savoir les championnats du monde. /lge


 

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