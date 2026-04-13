« Rendez-vous sport » : Steve Guerdat a manqué un 4e titre historique

Selon Alban Poudret, même si Steve Guerdat a pu garder espoir jusqu’à la dernière manche, il est tout de même passé assez loin d’un titre. La victoire est revenue logiquement à Kent Farrington qui a profité de changer de cheval durant les différentes épreuves. « Il était le meilleur sur l’ensemble de l’épreuve. Il avait l’avantage de monter ses deux meilleurs chevaux. C’est la seule compétition où on peut changer de monture, ce qui est contestable. Kent Farrington a donc clairement dominé. Steve Guerdat a tout de même pu espérer, car dans ce sport, il y a toujours une glorieuse incertitude. On pouvait donc tout de même imaginer un renversement en faveur du Jurassien », analyse Alban Poudret. Pour lui, le cavalier de la région aurait pu espérer mieux avec Dynamix de Belheme, mais Steve Guerdat a préféré la conserver pour son grand objectif de la saison : remporter le dernier titre qui lui manque, à savoir les championnats du monde. /lge