Steve Guerdat s’illustre à La Baule

Un honneur de plus pour Steve Guerdat. Il s’est adjugé le Prix Saur, doté de 110'000 euros, dans le cadre du CSIO 5* de La Baule. Le cavalier jurassien a réalisé deux parcours sans faute avec Lancelotta. Lors du barrage qui comptait 17 paires, personne n’a été plus rapide que le champion olympique 2012, qui a pris le départ en dernier. Deux autres cavaliers suisses étaient encore en lice lors du barrage. Adrian Schmid, sur Chicharito, s’est classé 8e, tandis qu’un autre Jurassien, Gaëtan Joliat, s’est à nouveau signalé en terminant 13e avec Scarlina de Tiji. /ats-tbe