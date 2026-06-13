Steve Guerdat s’illustre à La Baule

Le cavalier jurassien a remporté le Prix Saur, doté de 110'000 euros, et qui s’est tenu ce ...
Steve Guerdat s’illustre à La Baule

Le cavalier jurassien a remporté le Prix Saur, doté de 110'000 euros, et qui s’est tenu ce samedi dans le cadre du CSIO 5* de La Baule. 13e place pour Gaëtan Joliat.

Steve Guerdat remporte un prix supplémentaire. (Photo : Archives/KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD) Steve Guerdat remporte un prix supplémentaire. (Photo : Archives/KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD)

Un honneur de plus pour Steve Guerdat. Il s’est adjugé le Prix Saur, doté de 110'000 euros, dans le cadre du CSIO 5* de La Baule. Le cavalier jurassien a réalisé deux parcours sans faute avec Lancelotta. Lors du barrage qui comptait 17 paires, personne n’a été plus rapide que le champion olympique 2012, qui a pris le départ en dernier. Deux autres cavaliers suisses étaient encore en lice lors du barrage. Adrian Schmid, sur Chicharito, s’est classé 8e, tandis qu’un autre Jurassien, Gaëtan Joliat, s’est à nouveau signalé en terminant 13e avec Scarlina de Tiji. /ats-tbe


 

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