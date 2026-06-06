Déception suisse lors du Grand Prix de St-Gall

Déception dominicale pour les cavaliers suisses pour clore le CSIO de St-Gall. Seul Pius Schwizer ...
Déception suisse lors du Grand Prix de St-Gall

Déception suisse lors du Grand Prix

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Déception dominicale pour les cavaliers suisses pour clore le CSIO de St-Gall. Seul Pius Schwizer, sur Jason, s'est qualifié pour la 2e manche et a terminé 12e, derrière le vainqueur Marcus Ehning. Les Jurassiens sont hors du top 20.

Le cavalier de 63 ans a commencé son deuxième passage avec un handicap de quatre points de pénalité. Schwizer a pris des risques qui n'ont pas payé, puisqu'il a ajouté deux fautes supplémentaires.

La victoire s'est jouée entre les quatre sans-faute de la première manche. L'Allemand Marcus Ehning, sur Coolio, a à nouveua réalisé un parcours parfait, tout comme l'Autrichienne Katharina Rhomberg sur Colestus et l'Allemande Pia Reich sur Löwenherz. Ehning a été le plus rapide de ce trio, remportant son 35e Grand Prix cinq étoiles et, à 52 ans, sa troisième victoire à St-Gall.

Jason Smith, qui avait mené la Suisse à la victoire dans le Prix des Nations vendredi grâce à deux parcours sans faute, a cette fois connu un peu de malchance avec Picobello. Smith a manqué la deuxième manche et s’est classé 17e sur les 50 cavaliers au départ.

Les Jurassiens sont classés hors du top 20. Steve Guerdat, 22e avec Venard de Cerisy, et Anthony Bourquard, 26e sur Fontainblau Manciais, ont également manqué la deuxième manche en raison de deux fautes. De son côté, le Delémontain Gaëtan Joliat a connu l'abandon. Son cheval Fabregas a refusé par deux fois de passer l'obstacle du mur en milieu de parcours.

/ATS-nmy

 

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