Gaëtan Joliat sourit en équipe, pas en individuel

Le cavalier jurassien a terminé au 25e rang du CSIO 5* de Rotterdam dimanche. Il peut se consoler ...
Gaëtan Joliat sourit en équipe, pas en individuel

Le cavalier jurassien a terminé au 25e rang du CSIO 5* de Rotterdam dimanche. Il peut se consoler avec un podium par équipe décroché vendredi aux côtés du Vadais Alain Jufer notamment.

Gaëtan Joliat et Just Special ont manqué le coche à Rotterdam. (Photo : archives EPA/Giorgios Kefalas). Gaëtan Joliat et Just Special ont manqué le coche à Rotterdam. (Photo : archives EPA/Giorgios Kefalas).

Gaëtan Joliat reste en retrait du CSIO 5* de Rotterdam, mais décroche un podium avec Alain Jufer. Le jeune cavalier jurassien a dû se contenter de la 25e place avec Just Special dimanche aux Pays-Bas. Il a commis deux erreurs pour huit points de pénalité dans ce concours de saut d’obstacles et n’est pas parvenu à se qualifier pour les barrages. L’épreuve a été remportée par le Britannique Ben Maher, alors que deux Suisses ont terminé au pied du podium. Le Zurichois Martin Fuchs a pris le 4e rang et l’Écossais de naissance Jason Smith est 6e.


Un podium pour une équipe 50% jurassienne

La compétition a débuté vendredi à Rotterdam pour Gaëtan Joliat qui a participé au Prix des Nations aux côtés du Vadais Alain Jufer. Jason Smith et Martin Fuchs ont complété le quatuor qui a cueilli une belle 3e place.

Gaëtan Joliat avec Chelsea et Alain Jufer sur Chaccoo ont réalisé un sans-faute en première manche, tout comme Martin Fuchs. Le jeune cavalier delémontain a buté sur un obstacle et a concédé quatre points de pénalité lors du deuxième passage. À égalité avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, les Helvètes ont disputé un barrage à trois équipes pour se départager, mais ils ont dû s’avouer vaincus et se contenter de la dernière marche du podium. La Suisse occupe le 4e rang du classement de la Ligue des Nations. /cra


 

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