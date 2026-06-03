La progression de Bryan Smits passe par St-Gall

Le cavalier ajoulot prend part au CSI 5* st-gallois avec l’envie d’apprendre au plus haut niveau ...
La progression de Bryan Smits passe par St-Gall

Le cavalier ajoulot prend part au CSI 5* st-gallois avec l’envie d’apprendre au plus haut niveau, sans oublier d’être ambitieux.

Bryan Smits voit St-Gall comme un moyen d'engranger de l'expérience dans l'élite. Bryan Smits voit St-Gall comme un moyen d'engranger de l'expérience dans l'élite.

Bryan Smits saute un obstacle de plus dans sa jeune carrière. Le cavalier jurassien de 20 ans est engagé ces prochains jours au CSI 5* de St-Gall. Il montera son cheval Verdi dès jeudi avec l’objectif de se qualifier pour le prestigieux Grand Prix de dimanche et de s’attaquer pour la première fois à des barres à 1m60. L’Ajoulot est ambitieux mais il sait faire preuve de patience concernant la trajectoire de sa carrière. « Le Grand Prix n’est pas encore le niveau auquel je suis habitué (…) c’est un but sur lequel je travaille. J’aimerais plutôt me positionner sur ce tout haut niveau plus tard et y rester, au lieu de forcer et de louper une étape », déclare le cavalier de Chevenez.

Bryan Smits : « Le Grand Prix n’est pas encore le niveau auquel je suis habitué. »

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L’Ajoulot sera donc associé à Verdi à St-Gall. Lui et sa monture se connaissent depuis peu de temps et, entre Bryan Smits et Verdi, la relation est complice mais parfois tumultueuse. « C’est un petit peu comme gravir une montagne. Ça monte très fort et ensuite on a un peu de descente », explique-t-il. Bryan Smits est toutefois certain d’avoir trouvé en Verdi un véritable partenaire. « Depuis la deuxième fois que je l’ai monté et jusqu’à aujourd’hui, j’étais sûr que c’était un super cheval. » Le duo a désormais une nouvelle occasion de progresser. Les compères seront d’ailleurs en compagnie d’autres Jurassiens à St-Gall. Steve Guerdat, Alain Jufer, Gaëtan Joliat et Anthony Bourquard seront également en piste ces prochains jours en Suisse orientale. /nmy-jpi


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