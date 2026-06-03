La progression de Bryan Smits passe par St-Gall

Bryan Smits saute un obstacle de plus dans sa jeune carrière. Le cavalier jurassien de 20 ans est engagé ces prochains jours au CSI 5* de St-Gall. Il montera son cheval Verdi dès jeudi avec l’objectif de se qualifier pour le prestigieux Grand Prix de dimanche et de s’attaquer pour la première fois à des barres à 1m60. L’Ajoulot est ambitieux mais il sait faire preuve de patience concernant la trajectoire de sa carrière. « Le Grand Prix n’est pas encore le niveau auquel je suis habitué (…) c’est un but sur lequel je travaille. J’aimerais plutôt me positionner sur ce tout haut niveau plus tard et y rester, au lieu de forcer et de louper une étape », déclare le cavalier de Chevenez.