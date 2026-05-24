Steve Guerdat 5e à Aix-la-Chapelle

Le cavalier jurassien a terminé au 5e rang dans le prestigieux Grand Prix du CHIO d'Aix-la-Chapelle ...
Steve Guerdat 5e à Aix-la-Chapelle

Le cavalier jurassien a terminé au 5e rang dans le prestigieux Grand Prix du CHIO d'Aix-la-Chapelle dimanche en Allemagne.

Steve Guerdat a terminé au 5e rang à Aix-la-Chapelle. (photo : archives/Georges Henz). Steve Guerdat a terminé au 5e rang à Aix-la-Chapelle. (photo : archives/Georges Henz).

Les cavaliers suisses ont manqué le coche dans le prestigieux Grand Prix du CHIO d'Aix-la-Chapelle, l'un des quatre comptant pour le Grand Chelem. Steve Guerdat et Martin Fuchs ont tous deux commis une faute dans l'une des deux manches et n'ont pas pu disputer le barrage. Le cavalier jurassien a ainsi terminé au 5e rang alors que le Zurichois s’est classé 12e.

Steve Guerdat, qui montait Venard de Cerisy, a perdu toute chance de s'imposer dès la première manche en faisant tomber une perche. Le Jurassien s'est bien repris sur le second parcours. Le Zurichois Martin Fuchs et Conner Jei ont quant à eux vu leurs espoirs s'envoler en seconde manche, après un premier parcours parfait.

Trois duos ont pris part au « jump-off » après avoir réussi deux manches immaculées. C'est l'Allemand Richard Vogel qui a triomphé sur United Touch, en battant de près de deux secondes l'Argentin José Maria Larocca. L'Allemande Sophie Hinners, 3e, n'a pas non plus commis de faute en barrage mais s'est montrée beaucoup plus lente. /ats-fwo


 

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