Steve Guerdat devra trouver de la place pour une breloque supplémentaire. Le cavalier jurassien a cueilli un succès de prestige samedi. Il a remporté le « Masters of Jumping » du CSI 5* de Malines, en Belgique. Sur sa monture Lancelotta, il a réalisé cinq manches sans la moindre faute et s’est montré le plus rapide dans le barrage pour s’offrir le titre, dans une épreuve qui réunissait les cinq meilleurs belges et cinq cavaliers internationaux choisis en fonction de leur classement mondial. /tbe
Succès de prestige pour Steve Guerdat
Le cavalier jurassien a remporté samedi le « Masters of Jumping » du CSI 5* de Malines en Belgique ...
RFJ
Actualités suivantes
« Rendez-vous sport » : le bilan d’un CHI de Genève record avec Alban Poudret
Hippisme • Actualisé le 15.12.2025 - 10:42
Plusieurs top-10 pour les cavaliers jurassiens au CHI de Genève
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 21:00
Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 17:08
Articles les plus lus
Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 17:08
Plusieurs top-10 pour les cavaliers jurassiens au CHI de Genève
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 21:00
« Rendez-vous sport » : le bilan d’un CHI de Genève record avec Alban Poudret
Hippisme • Actualisé le 15.12.2025 - 10:42
Deuxième victoire au top 10 pour Scott Brash, Steve Guerdat 9e
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 11:30
Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 17:08
Plusieurs top-10 pour les cavaliers jurassiens au CHI de Genève
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 21:00
Deuxième victoire au top 10 pour Scott Brash, Steve Guerdat 9e
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 11:30