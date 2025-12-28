Succès de prestige pour Steve Guerdat

Le cavalier jurassien a remporté samedi le « Masters of Jumping » du CSI 5* de Malines en Belgique ...
Le cavalier jurassien a remporté samedi le « Masters of Jumping » du CSI 5* de Malines en Belgique.

Steve Guerdat s'est illustré une nouvelle fois. (Photo : archives/KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD) Steve Guerdat s'est illustré une nouvelle fois. (Photo : archives/KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD)

Steve Guerdat devra trouver de la place pour une breloque supplémentaire. Le cavalier jurassien a cueilli un succès de prestige samedi. Il a remporté le  « Masters of Jumping » du CSI 5* de Malines, en Belgique. Sur sa monture Lancelotta, il a réalisé cinq manches sans la moindre faute et s’est montré le plus rapide dans le barrage pour s’offrir le titre, dans une épreuve qui réunissait les cinq meilleurs belges et cinq cavaliers internationaux choisis en fonction de leur classement mondial. /tbe


