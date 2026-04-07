Steve Guerdat pour l’Histoire

Le cavalier jurassien participe à ses 16es finales de Coupe du monde cette semaine. Il pourrait ...
Steve Guerdat pour l’Histoire

Le cavalier jurassien participe à ses 16es finales de Coupe du monde cette semaine. Il pourrait devenir le premier cavalier à remporter ces joutes à quatre reprises.

Steve Guerdat (ici à Bâle avec Lancellota) peut écrire l'histoire cette semaine aux Etats-Unis. (Photo : archives Georges Henz) Steve Guerdat (ici à Bâle avec Lancellota) peut écrire l'histoire cette semaine aux Etats-Unis. (Photo : archives Georges Henz)

Steve Guerdat à l’assaut du Texas pour écrire l’histoire du saut d’obstacles. Le cavalier jurassien participe cette fin de semaine aux finales de Coupe du monde qui se tiennent à Fort Worth, aux Etats-Unis. A 44 ans, le Vadais peut réaliser un coup d’éclat absolument fantastique et devenir le premier cavalier de l’histoire à inscrire son nom à quatre reprises au palmarès des finales de Coupe du monde. Le Jurassien s’est en effet déjà imposé en 2015, en 2016 et en 2019. A ces titres s’ajoutent encore trois autres médailles lors de cet événement.


Un retour qui nourrit l’espoir

Après avoir vécu une année 2025 compliquée, marquée par les pépins physiques, le Vadais est revenu sur le devant de la scène avec son cheval Albühren’s Iashin Sitte. Après avoir gagné le concours de Leipzig en janvier, le duo a récidivé il y a un mois à Helsinki lors de la répétition générale avant le Texas. Guerdat et Iashin ont survolé les débats et fait le plein de confiance. La mission s’annonce toutefois difficile outre-Atlantique où le gratin mondial aspire à succéder au Français Julien Epaillard. Le Jurassien tentera de faire parler son expérience, lui qui participera cette semaine à ses 16es finales de Coupe du monde. Preuve s’il en fallait une qu’il reste un sportif à la longévité hors du commun.


Sans Alain Jufer

Steve Guerdat sera un des deux seuls Suisses en lice aux USA, avec Martin Fuchs. Pour rappel, le Jurassien Alain Jufer avait obtenu son billet, notamment grâce à ses podiums à Vérone et à Amsterdam. Or il a finalement refusé après discussions avec son entraîneur et les propriétaires de son cheval Dante MM. L’homme de Glovelier, aujourd’hui établi dans la région zurichoise, vise par ailleurs les Championnats du monde prévus au mois d’août à Aix-la-Chapelle. /mle


 

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