« Rendez-vous sport » : le FCSM « retrouve son rang »

Moment suspendu pour le FC Sochaux-Montbéliard : après l'immense liesse populaire qui a entouré ...
« Rendez-vous sport » : le FCSM « retrouve son rang »

Moment suspendu pour le FC Sochaux-Montbéliard : après l'immense liesse populaire qui a entouré la promotion en Ligue 2 du club de football frontalier ce week-end, le commentateur Hervé Blanchard était l'invité de « La Matinale ».

La pelouse de Bonal a été envahie vendredi soir pour célébrer la remontée du FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2 ! (Photo : Radio France / Nicolas Wilhelm.) La pelouse de Bonal a été envahie vendredi soir pour célébrer la remontée du FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2 ! (Photo : Radio France / Nicolas Wilhelm.)

« C’était un moment à part dans toute l’histoire du FCSM. Ce qui s’est passé est hors du temps, on était dans la liesse générale » : voilà les mots d’Hervé Blanchard, commentateur du FC Sochaux-Montbéliard depuis plus de 20 ans pour ICI Belfort-Montbéliard. Trois ans après la relégation administrative du club de football frontalier en 3e division, le FCSM a terminé vendredi 2e du championnat et a officiellement obtenu sa promotion en Ligue 2 devant près de 20'000 supporters. Au coup de sifflet final, le terrain a été envahi et des scènes de liesse s’en sont suivies. « Les joueurs étaient au bout du rouleau, ils n’ont gagné qu’un match sur les sept derniers, il était temps que ça se termine », concède Hervé Blanchard qui assure que le match nul 2-2 concédé contre Le Puy et la 2e place finale du championnat derrière Dijon n’ont pas terni la fête. « Sochaux retrouve son rang, et c’est franchement le plus important », affirme-t-il. Place désormais aux chantiers internes : « Avec l’entraîneur actuel, la priorité sera de conserver cette équipe et de la renforcer. Il faudra un top joueur à chaque poste clé pour jouer le maintien et plus si affinité », estime Hervé Blanchard. /mmi 

Entretien avec Hervé Blanchard, commentateur du FCSM.

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