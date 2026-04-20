« Rendez-vous sport » : Fin de carrière pour Quentin Juillard

Quentin Juillard tire sa révérence. Le Jurassien met un terme à sa carrière de bobsleigh. Il l’a annoncé récemment à la fédération. Pour évoquer cette décision, il était l’invité de « La Matinale » ce lundi matin dans le cadre du « Rendez-vous sport ». L’Ajoulot a disputé sa première épreuve de Coupe du monde début 2020 et a participé à une soixantaine de manches Coupe du monde et Coupe d’Europe confondues, mais il était temps pour lui de se retirer de la compétition. « En bob, on signe des contrats de quatre ans et là on atteint la fin d’un cycle. C’était donc le moment où jamais de s’arrêter », explique-t-il, lui qui avoue que ce n’était pas envisageable de repartir pour un cycle olympique. « J’ai beaucoup tiré sur la corde. Mon corps a besoin de repos », ajoute-t-il. L’Ajoulot indique qu’il va prendre au moins une année de repos pour laisser son corps récupérer de ces saisons intenses.