« Rendez-vous sport » : Fin de carrière pour Quentin Juillard

Le Jurassien a décidé de prendre sa retraite en tant que bobeur. Il était l’invité de « La Matinale » pour expliquer les raisons de cette décision.
Quentin Juillard tire sa révérence. Le Jurassien met un terme à sa carrière de bobsleigh. Il l’a annoncé récemment à la fédération. Pour évoquer cette décision, il était l’invité de « La Matinale » ce lundi matin dans le cadre du « Rendez-vous sport ». L’Ajoulot a disputé sa première épreuve de Coupe du monde début 2020 et a participé à une soixantaine de manches Coupe du monde et Coupe d’Europe confondues, mais il était temps pour lui de se retirer de la compétition. « En bob, on signe des contrats de quatre ans et là on atteint la fin d’un cycle. C’était donc le moment où jamais de s’arrêter », explique-t-il, lui qui avoue que ce n’était pas envisageable de repartir pour un cycle olympique. « J’ai beaucoup tiré sur la corde. Mon corps a besoin de repos », ajoute-t-il. L’Ajoulot indique qu’il va prendre au moins une année de repos pour laisser son corps récupérer de ces saisons intenses.
Ces années auront profondément marqué Quentin Juillard. « Il y a énormément de souvenirs, de déplacements, de rires, d’énergie. On a voyagé dans toute l’Europe. On a fait aussi les États-Unis et le Canada. Ce fut une carrière riche et pleine d’émotions et de porter l’écusson suisse, c’est toujours un plaisir », se remémore-t-il. Son meilleur souvenir restera la Coupe du monde à St-Moritz avec de nombreux Jurassiens qui avaient fait le déplacement. Seule ombre au tableau, selon Quentin Juillard, c’est le fait d’avoir manqué les derniers Jeux olympiques. « Cela aurait été la cerise sur le gâteau ». À présent, Quentin Juillard est déjà tourné vers l’avenir. Il aura à cœur de poursuivre sa carrière sportive dans le monde de l’athlétisme et notamment dans la formation des jeunes. /lge