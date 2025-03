« Rendez-vous sport » : Finale de Coupe du monde avec Alban Poudret

Les meilleurs cavaliers et cavalières de la planète se donnent rendez-vous à Bâle cette semaine dès jeudi. La cité rhénane organise la finale de la Coupe du Monde de saut d’obstacles à la Halle St-Jacques. Il s’agit de la troisième fois de l’histoire de cette épreuve qu’elle fait halte en Suisse, après 1996 et 2010. Pour en parler, le rédacteur en chef du Cavalier Romand, Alban Poudret, était en direct dans « La Matinale ». « C’est une des plus belles choses que l’on peut organiser. Cela crée une émulation fabuleuse. Les finales de 1996 et 2010 avaient été des tous grands moments. À Genève on avait eu plus de 50'000 spectateurs », explique l’expert en hippisme.