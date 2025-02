Steve Guerdat ne sautera pas lors de la Ligue des Nations 2025

La Suisse devra se passer de ses deux chefs de file lors de la Ligue des Nations 2025. Steve Guerdat et Martin Fuchs renoncent à cette compétition de saut d’obstacles par équipe, selon un communiqué de Swiss Equestrian paru vendredi. Le Jurassien et le Zurichois justifient leur décision par le calendrier et le choix des étapes de cette épreuve, qui a récemment évincé le CSIO de St-Gall de son calendrier. « Les Coupes des Nations ont une grande importance pour moi, et c’est toujours un immense honneur de représenter la Suisse dans ces compétitions. Je soutiens également Swiss Equestrian à 100%. L’ambiance lors de la Coupe des Nations en Suisse, à Saint-Gall par exemple, ou lors d'autres concours traditionnels dans des pays où l'équitation est profondément ancrée, est incomparable. Il existe partout dans le monde des compétitions fantastiques avec une ambiance exceptionnelle. C'est précisément cette atmosphère qui me manque dans les concours organisés davantage pour un public restreint que pour les passionnés de sport équestre, c'est pourquoi je ne comprends pas la stratégie de la FEI concernant la Longines League of Nations », a déclaré Steve Guerdat.

La première manche de la Ligue des Nations se tiendra le 15 février à Abou Dabi, avant des escales à Ocala, Rotterdam, Gassin et Barcelone pour la finale. /comm-emu