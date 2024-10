La relève jurassienne tutoie l’élite aux Challenges de Chevenez

Les jeunes cavaliers jurassiens ont été proches des meilleurs lors du Grand Prix CSI2* des 21es Challenges de Chevenez. Le Delémontain Gaëtan Joliat s'est hissé en barrage dimanche avec sa jument Just Special VK. Après un premier parcours sans-faute, il a fait tomber deux barres lors de la finale où il a fini 7e et dernier, alors que 54 cavaliers étaient au départ de ce concours de saut d’obstacles. La Soleuroise Barbara Schnieper l’a emporté avec un sans-faute au temps devant le Neuchâtelois Bryan Balsiger et le Français Mickael Schlicklin. « Je suis très content, ma jument a très très bien sauté le premier tour et, ma foi, lors du barrage on a essayé d’être assez rapides, elle était peut-être un peu fatiguée, et moi aussi après un long week-end. Ce résultat prouve aussi ma régularité à ce niveau. Maintenant, j’ai un piquet de chevaux, un sponsor et une équipe », explique Gaëtan Joliat, qui a récemment été engagé aux Écuries Les Verdets chez Olivier de Coulon dans le canton de Neuchâtel.