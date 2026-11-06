Mike Smits champion olympique de la jeunesse !

Le cavalier de Chevenez a été sacré vendredi aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar.
Mike Smits champion olympique de la jeunesse !

Le cavalier de Chevenez a été sacré vendredi aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar.

Mike Smits décroche l'or à Dakar ce vendredi. (Photo : EPA/Will Palmer for OIS/IOC / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES.) Mike Smits décroche l'or à Dakar ce vendredi. (Photo : EPA/Will Palmer for OIS/IOC / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES.)

L’or pour Mike Smits. Le cavalier de Chevenez âgé de 16 ans a décroché le titre vendredi matin aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar au Sénégal. Sur son cheval Barantin de Rampan, dont il a hérité à l’occasion d’un tirage au sort au début de ses joutes, il l’a emporté lors du barrage de la finale qui a réuni 12 concurrents. Il a signé un sans-faute pour devancer au temps l’Américaine Liza Tittle de 70 centièmes et le Colombien Alejandro Gutierrez Alcocer de 91 centièmes. Mike Smits a réalisé le concours parfait en signant des parcours sans-fautes autant durant les deux manches de qualifications disputées mardi et jeudi, que lors de la finale. /emu


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