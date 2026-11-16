Une place d’honneur pour Steve Guerdat. Sur Dynamix, le cavalier jurassien a pris la 5e place du CSI 5* de Stuttgart dimanche. Tout s'est joué en barrage pour les treize meilleurs cavaliers de ce concours de saut d’obstacles en Allemagne. La victoire est revenue à Julien Epaillard. Le Français a devancé Eduardo Menezes de 00''63 et Peder Fredricson de 01’’41. Steve Guerdat a, lui, coupé la ligne avec 01’’53 de retard. /ats-emu
Steve Guerdat 5e du CSI 5* de Stuttgart
Le cavalier jurassien et sa jument Dynamix ont été battus au temps dimanche lors du barrage ...
RFJ
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