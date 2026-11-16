Steve Guerdat 5e du CSI 5* de Stuttgart

Le cavalier jurassien et sa jument Dynamix ont été battus au temps dimanche lors du barrage ...
Steve Guerdat 5e du CSI 5* de Stuttgart

Le cavalier jurassien et sa jument Dynamix ont été battus au temps dimanche lors du barrage de ce concours de saut d’obstacles en Allemagne.

Steve Guerdat était parmi les meilleurs à Stuttgart. (Photo : Georges Henz) Steve Guerdat était parmi les meilleurs à Stuttgart. (Photo : Georges Henz)

Une place d’honneur pour Steve Guerdat. Sur Dynamix, le cavalier jurassien a pris la 5e place du CSI 5* de Stuttgart dimanche. Tout s'est joué en barrage pour les treize meilleurs cavaliers de ce concours de saut d’obstacles en Allemagne. La victoire est revenue à Julien Epaillard. Le Français a devancé Eduardo Menezes de 00''63 et Peder Fredricson de 01’’41. Steve Guerdat a, lui, coupé la ligne avec 01’’53 de retard. /ats-emu


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