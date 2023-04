1-0 pour les Kings, qui gagnent en prolongation à Edmonton

Los Angeles a signé l'exploit lundi pour son entrée en lice dans les play-off de NHL. Pourtant toujours privés de Kevin Fiala, les Kings sont allés s'imposer 4-3 après prolongation à Edmonton.

La franchise californienne a forcé la décision après 9'19'' en 'overtime' sur une réussite en supériorité numérique d'Alex Iafallo, parfaitement servi dans le slot par une passe en retrait de Viktor Arvidsson. Les Kings s'étaient retrouvés menés 2-0 après 12'31'', et 3-1 à la 49e minute de jeu.

L.A. a arraché le 3-3 à 17'' de la fin du temps réglementaire, là aussi en avantage numérique, grâce à un but du Slovène Anze Kopitar (1 but et 3 assists lundi). La première étoile du match est revenue à Adrian Kempe, qui a signé un doublé aux 41e et 52e minutes pour permettre aux Kings de revenir deux fois à une longueur d'Edmonton.

A noter que la superstar des Oilers Connor McDavid n'a pas marqué de point dans ce match, que le meilleur compteur de la saison régulière a conclu avec un bilan de -2. Un match qui a aussi été marqué par 99 charges, en moins de 70 minutes de jeu.

