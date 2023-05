2-0 pour Vegas, qui gagne encore en prolongation

Quatrième match dans les finales de Conférence de NHL, et quatrième prolongation! Comme Florida à l'Est face à Carolina, Vegas a pris l'avantage 2-0 dans sa série face à Dallas.

Les Golden Knights - qui ont imposé leur loi à domicile contrairement aux Panthers - ont battu les Stars 3-2 dimanche. Ils ont très vite fait la différence en 'overtime', Chandler Stephenson trouvait la faille après 1'12'' de jeu supplémentaire.

'C'est le premier but de ma carrière dans une prolongation en play-off. C'est vraiment spécial de pouvoir marquer le but de la victoire. Mais cela ne me dérangeait pas que cela ne me soit pas arrivé jusqu'ici', a lâché le centre canadien de 29 ans.

'C'est une sensation cool, et c'est important pour nous de mener 2-0', a poursuivi Chandler Stephenson, qui a signé son 7e but - et son 13e point - dans ces play-off en reprenant un rebond accordé par le portier des Stars Jake Oettinger sur un tir de Shea Theodore.

Dallas, qui a perdu les quatre prolongations qu'il a disputées durant ces séries finales, a pourtant eu sa chance après 30 secondes de jeu supplémentaire. Mais le gardien de Vegas Adin Hill s'est parfaitement interposé sur une reprise directe de Wyatt Johnston.

Egalisation tardive

Têtes de série no 1 à l'Ouest, les Golden Knights avaient forcé la décision après 95'' en 'overtime' lors de l'acte I, dans lequel Dallas avait arraché l'égalisation à 1'59'' de la fin du temps réglementaire. Dimanche, ce sont eux qui étaient menés au score à cinq minutes de la fin.

Mené 1-0 puis 2-1, Vegas a inscrit le 2-2 avec 2'22'' à jouer sur une reprise à bout portant de Jonathan Marchesseault (10 points dans les 6 derniers matches). La franchise du Nevada s'est ainsi imposée pour la quatrième fois consécutive après avoir été menée au score, la huitième au total dans ces play-off.

