Moutier freine Delémont-Vallée, Tramelan souverain

Les deux derbys disputés ce samedi n’ont pas connu le même suspense en 2e ligue de hockey sur glace. Le HC Tramelan, leader du classement, a facilement disposé de la lanterne rouge l’Erguël HC 8-2. Il a profité de la période intermédiaire pour s’échapper et faire passer le score de 2-0 à 5-1. Ken Steiner et Bryan Dick ont inscrit un doublé pour le HCT.

La rencontre entre le HC Moutier et le HC Delémont-Vallée a été bien plus serrée. Les Prévôtois ont fini par l’emporter 6-5 après prolongation. Sur leur glace, ils ont arraché l’égalisation à une seconde de la sirène finale après avoir été menés à quatre reprises. David Sauvain a signé le premier et le dernier but de ce match. Arnaud Weiss (HCM) et Vincent Stemer (HCDV) ont aussi réalisé un doublé.

Le HC Tramelan profite de cette journée pour prendre deux points d’avance sur Delémont-Vallée en tête du championnat. Le HC Moutier reste 4e et revient à six points de son adversaire du soir. /msc