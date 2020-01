Le HC Ajoie reste muet

Le succès fuit toujours le HC Ajoie dans cette nouvelle année. Les Ajoulots ont été battus par Viège 2-0 mardi soir à Porrentruy en Swiss League. Les hockeyeurs « jaune et noir » subissent, pour la 1re fois de l’hiver, un 3e revers de rang. Ils restent à la 3e place d’un classement qui se resserre. Si le HCA compte désormais quatre points de retard sur Olten, le 2e, il n’a que trois longueurs d’avance sur Thurgovie, le 5e, et huit unités de bonus sur Langenthal, le 6e, qui a joué un match de moins. La bataille pour entamer les play-off à domicile s’annonce palpitante jusqu’au terme de la saison régulière.





Quand la confiance n’est plus là

Jurassiens et Valaisans ont eu bien de la peine à se départager mardi soir. Viège s’est montré un brin plus opportuniste que son hôte pour empocher les trois points. Ajoie n’a pas eu moins d’occasions nettes de marquer que son adversaire. Mais le manque de confiance se fait sentir au sein du collectif ajoulot. Le staff technique n’a pas encore trouvé la bonne formule depuis l’absence sur blessure de Jonathan Hazen. Même des changements de lignes offensives en cours de match n’ont pas permis au HCA de trouver la solution devant la cage adverse. Il n’a pas su assez mettre en difficulté le portier visiteur. « On a mis beaucoup trop de tirs du côté de sa mitaine », analyse l’attaquant jurassien Steven Macquat.

Le HC Ajoie s’est aussi heurté à un box-play adverse de tout premier plan. Il a eu 8’ pleine de supériorité numérique et en a même joué 2’37’’ à 6 contre 4 en sortant son gardien Joël Aebi. Mais rien n’y a fait. Ce mardi était l’un de ces soirs où rien ne rentre pour le HCA. Le collectif ajoulot tentera de retrouver sa verve offensive samedi sur la glace du leader Kloten. /msc