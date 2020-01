Le HCFM inébranlable

Le HC Franches-Montagnes poursuit son sans-faute en 2020. Les « sang et or » sont allés battre Adelboden 5-4 (0-0, 2-0, 2-4, 1-0) après prolongation mercredi soir en 1re ligue de hockey sur glace. A l’occasion de l’avant-dernière rencontre du championnat régulier, les protégés de Michaël Rothenmund ont montré à leur dauphin au classement qu’il faudrait compter sur eux en vue de la fin de saison. Ils ont par la même occasion confirmé leur place de leader en vue du Masterround supérieur, un tour de classement intermédiaire préalable aux play-off.





Le calme avant la tempête

Après un premier tiers sous forme de round d’observation, les Franc-Montagnards ont attendu le deuxième acte pour enclancher la machine. Ils ont marqué coup sur coup grâce à Marco Müller (22e) et Timothé Tuffet (25e) pour prendre deux longueurs d’avance. Ensuite, plus rien. Le HCFM a même connu un gros trou d’air en encaissant quatre buts entre la 43e et la 51e. Nathan Guichard (54e, 59e) a alors enfilé son costume de héros pour offrir la prolongation à ses couleurs. Timothé Tuffet s’est chargé de mettre à terre Adelboden après 2’22’’ de prolongation. /ygo